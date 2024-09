Lagarde (BCE): “Riportare l’inflazione al 2%”. Il tasso sui depositi passa dal 3,75 al 3,50%

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di tagliare il tasso d'interesse sui depositi per l'area euro di 25 punti base (0,25 punti percentuali), per portarlo al 3,50%. La decisione è in linea con le attese dei mercati. Il tasso sui depositi passa dal 3,75 al 3,50%, mentre quello sui rifinanziamenti principali scende dal 4,25 al 3,65%. La Bce prevede l'inflazione al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all'1,9 nel 2026. Pil in crescita: +0,8% nel 2024, +1,3% nel 2025 e +1,5% nel 2026.

"Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine". Lo ha detto la presi- dente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte dopo il taglio dei tassi d'interesse. Si seguirà "un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni ven- gono definite di volta in volta. Non ci impegniamo a un percorso predeterminato di riduzione dei tassi",ha precisato.La Bce"manterrà tassi a livelli sufficientemente restrittivi finché necessario". - (PRIMAPRESS)