Economia Italia, Giorgetti: “Non sarei stupito da un rialzo del Pil. Prospettive incoraggianti”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non sarei stupito da una revisione al rialzo delle stime preliminari del Pil 2024". Così il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Manovra sottolineando il "notevole incre- mento dell'occupazione" e le prospettive a breve termine "incoraggianti". Con "la credibilità del governo e la prudenza" spread dimezzato, aggiunge. Sul fronte della Difesa, "l'obiettivo del 2% del Pil richiesto dalla Nato risulta molto ambizioso" e "non del tutto compatibile" con vincoli governance Ue. - (PRIMAPRESS)