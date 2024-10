Credito su pegno, Kruso Capital tira le somme della digitalizzazione: 20.600 registrazioni online

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ad un anno di distanza dal lancio sul mercato dell'App di Kruso Kapital per il processo di credito su pegno, attraverso tecnologia blockchain e NFT, rendendo non più necessario recarsi in filiale per ottenere un prestito con la garanzia di oggetti preziosi, la società tira le somme e I risultati ottenuti ad oggi dall’offerta digitale appaiono soddisfacenti: 32.000 download e 20.600 registrazioni, oltre ad un tasso di coinvolgimento che si attesta attorno al 65%. Sono oltre 1.500 le richieste di prestito ricevute tramite App, un dato che conferma come la nostra soluzione digitale risponda perfettamente alla crescente domanda di servizi finanziari online, ideati per semplificare e velocizzare l’accesso al credito per chiunque ne abbia bisogno. Dall’inizio del processo di digitalizzazione si registra un forte incremento nell’emissione di polizze digitali a livello nazionale, con oltre il 26% delle polizze emesse in formato digitalerispetto alle cartacee (~4% a novembre 2023), per un valore di oltre € 11mln di impieghi. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dopo solo un anno dal rilascio della App Kruso Kapital sugli Store. Con questa soluzione digitale l’accesso al credito su pegno è diventato ancora più semplice, permettendo anche a chi non vive vicino ad una delle nostre 15 filiali di poter usufruire del nostro servizio, ottenendo un prestito in modo rapido, trasparente e sicuro lasciando in garanzia i propri beni e tornandone in possesso al termine del finanziamento.” commenta Giuseppe Gentile, Direttore Generale di Kruso Kapital S.p.A. - (PRIMAPRESS)