Libri: presentato a Dolomitincontri il romanzo di Giovanni Grasso ‘L’amore non lo vede nessuno’

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Nelle librerie italiane arriva l'ultimo libro dello scrittore e giornalista direttore della Comunicazione del Quirinale, Giovanni Grasso presentato ieri al 38ª edizione di Dolomitincontri alle Pale di San Martino.

L’amore non lo vede nessuno è un romanzo (Rizzoli) inaspettato e potente, un’indagine spietata sul senso autentico dell’esistenza, che ci costringe davanti allo specchio, occhi negli occhi con la parte più oscura di noi, e ci interroga sulla necessità di perdonare e di perdonarci.

La trama del libro, magistralmente orchestrata da Grasso, cattura i lettori in una spirale di suspense e colpi di scena, conducendoli in un mondo fatto di ossessioni, contraddizioni, tradimenti e segreti, dove nessuno è completamente innocente e nessuno è del tutto colpevole. Ogni martedì pomeriggio, per sessanta minuti esatti, in un anonimo bar di provincia, Silvia incontra, di nascosto, un affascinante sconosciuto. Sono legati da un patto: lui ha promesso di rivelarle ogni particolare sulla sua relazione con Federica, la sorella di Silvia morta da pochi giorni in un incidente stradale in circostanze sospette. Lei, in cambio, si è impegnata a non fare ricerche per scoprire l’identità del suo misterioso interlocutore. Ma il racconto di quell’uomo senza nome, colto e raffinato, è davvero attendibile? E fino a che punto Silvia può fidarsi di lui? La ricerca della verità, in un crescendo di coup de théâtre, sarà un percorso sorprendente e doloroso, che porterà Silvia ad affrontare un groviglio di contraddizioni e segreti indicibili, tra amori assoluti e giochi di potere. - (PRIMAPRESS)