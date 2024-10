Rai 70-100: un’opera di Guido Iannuzzi celebra l’evento affiancando il cavallo in bronzo di Viale Mazzini

(PRIMAPRESS) - ROMA - In occasione del centenario della Radio e del 70° della TV, l’artista e dipendente Rai, Guido Iannuzzi, ha donato all’azienda la sua opera U/O (unum omnia) che da domani sarà esposta nella sede di viale Mazzini accanto all'iconico cavallo di bronzo. La formalizzazione della donazione è avvenuta oggi alla presenza dell’Amministratore delegato Roberto Sergio, del Consigliere di Amministrazione Davide Di Pietro e dello stesso artista.

Per l’ Amministratore delegato Roberto Sergio “l’opera è in grado di rappresentare, plasticamente in maniera iconica, l’articolata e complessa natura del gruppo Rai. E soprattutto rende onore alla visione chiara di dare voce alle singole diversità, alle minoranze, ai più deboli. Osservare la realtà da più punti di vista - continua Sergio - è il nostro approccio, l’approccio del servizio pubblico, di chi sa di dover ogni giorno rispettare chi ha di fronte, con tutti i mezzi a sua disposizione. Sono orgoglioso di poter inaugurare questa installazione e ringrazio da collega e da uomo, l’artista Guido Iannuzzi“.

Soddisfazione anche da parte del Consigliere di Amministrazione Davide Di Pietro presente all’atto della donazione: “L'opera realizzata dal collega Guido Iannuzzi rappresenta due modi diversi di raffigurare la realtà. Il valore di una informazione plurale che è esattamente l’essenza della mission del Servizio pubblico. La scelta di accogliere il dono di un dipendente e ciò che rappresenta, evidenzia un riconoscimento del grande valore delle risorse interne, risorse il cui merito troppo spesso è stato ignorato. I lavoratori rappresentano quella marcia in più sulla quale l'azienda dovrebbe investire. La professionalità, il sacrificio e il senso di appartenenza di tutti i dipendenti Rai, da sempre permettono all’azienda di essere leader nel settore dei media italiani. Queste peculiarità andrebbero maggiormente riconosciute e questa iniziativa ha un alto valore simbolico. Un ringraziamento particolare all’Amministratore delegato Roberto Sergio per questa iniziativa che spero possa ridare un ruolo centrale alla forza lavoro interna della Rai”.

Grande la soddisfazione di Guido Iannuzzi, artista le cui opere sono state esposte al MART di Rovereto, al MAXXI di Roma, alla Nuvola dell’Eur, a Villa Borghese e in contesti underground nazionali ed internazionali: "Con grande piacere dono alla Rai la mia opera con la quale ho voluto rappresentare la natura di una azienda che ogni giorno osserva, da più punti di vista, le infinite facce che caratterizzano il mondo cercando nel contempo di parlare a tutti: un approccio tanto difficile da attuare quanto necessario, che io stesso cerco di seguire nella mia vita e che, anche attraverso la mia installazione, suggerisco a tutti di fare proprio". - (PRIMAPRESS)