Malta: la mostra della portoghese Joana Vasconcelos inaugura il MICAS a Floriana

(PRIMAPRESS) - MALTA - Un nuovo contenitore museale è entrato a far parte dell'offerta turistico-culturale dell'Isola di Malta. È il Malta International Contemporary Art Space (MICAS) un intero quartiere nell’area dei bastioni della città di Floriana - comune confinante con la capitale Valletta - è stato recuperato per ospitare un progetto che darà risalto e spazio all’arte locale ed internazionale e che conferma Malta come hub creativo di importanza cruciale in Europa. La struttura ha inaugurato il suo programma espositivo con una mostra della visionaria artista portogheseJoana Vasconcelos, che resterà in esposizione fino a marzo 2025. Il programma dei prossimi due anni prevede già cinque differenti mostre che vedranno protagonisti sia artisti internazionali che celebri nomi locali, elevando Malta sul palcoscenico artistico globale e contestualizzando e confermando l’unicità della storia del Paese nel contesto mondiale. Il museo si trova sullo sfondo delle Floriana Lines, una serie di fortificazioni del XVII secolo che si affacciano sul porto di Marsamxett e sulla capitale Valletta, città patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sorto dalle profondità del restaurato fosso Ritirata, il museo si trova in un campus di 8.360 metri quadrati che comprende 1.400 metri quadrati di spazio espositivo interno, giardini con sculture all'aperto, fortificazioni restaurate, un negozio e un caffè. Un luogo che diventerà certamente una nuova icona di Malta, si presta ad essere location ideale per eventi culturali e privati. “Siamo lieti di condividere finalmente con il mondo ciò a cui il nostro team ha lavorato così diligentemente negli ultimi anni”, ha dichiarato Phyllis Muscat, CEO e presidente del consiglio di amministrazione del MICAS. “La scena creativa di Malta è fiorente e l'apertura del MICAS porrà il nostro arcipelago sulla ribalta artistica mondiale per gli anni a venire”. - (PRIMAPRESS)