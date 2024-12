Subiaco sarà Capitale Europea del Libro 2025. La congratulazioni Borgonzoni (MIC)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Subiaco sarà Capitale Europea del Libro nel 2025. Al comune laziale andrà un premio di 500mila euro da investire in iniziative legate allo sviluppo della lettura. Subiaco ha conquistato la nomina superando le altre località finaliste: Grottaferrata (Rm), Ischia (Na), Macchiagodena (Is), Mistretta (Me) e Sorrento (Na).

A Subiaco le congratulazioni della Sottosegretaria Lucia Borgonzoni: "La cultura come inesauribile motore di sviluppo dei nostri territori. Riconoscimenti prestigiosi e ambiti come quello conferito oggi a Subiaco danno infatti un ulteriore impulso alla crescita in chiave culturale delle comunità, promuovendone e valorizzandone a livello nazionale e non solo il patrimonio. Congratulazioni alla Capitale italiana del Libro 2025 e complimenti alle città finaliste per i progetti di candidatura, tutti di alto valore". Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.