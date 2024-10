Salone delle Lingue: il 28 ottobre il quinto appuntamento di IALCA al WeGil di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo scorso anno il 58% di studenti italiani di scuole medie superiori e universitari hanno partecipato a percorsi di lingue all'estero certificando che sono proprio i giovani italiani a guidare la classifica internazionale per l'acquisizione di conoscenze linguistiche. I dati illustrati da IALCA, l'Associazione italiana degli agenti specializzati in percorsi di lingue all'estero, mostrano un trend in crescita.

A mostrare il polso di questo fenomeno sarà la quinta edizione del Salone delle Lingue, evento unico in Italia in cui studenti, famiglie e docenti italiani interessati ai percorsi di lingue all’estero potranno incontrare una selezione delle migliori scuole di lingue e operatori del settore, avrà luogo lunedì 28 ottobre presso lo spazio WeGil di Roma.

Un’iniziativa, organizzata da IALCA, l’Associazione Italiana degli Agenti specializzati nei percorsi di studio all’estero, che offre la possibilità di incontrare – tramite incontri vis-à-vis, meeting pubblici e seminari, alcune delle più prestigiose realtà internazionali per conoscere al meglio le singole offerte formative e ricevere consulenze ad personam con il supporto delle agenzie IALCA associate. La giornata prevede la partecipazione di scuole di lingue da Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Spagna che illustreranno la completezza e l’originalità della propria offerta, alternandosi in un ricco programma di eventi, talk e workshop con i rappresentanti di istituzioni straniere, all’insegna della promozione dell’apprendimento delle lingue, oramai indispensabile a tutti. Un panorama variegato sulle destinazioni offerte proporrà diverse opportunità e modalità di orientamento, con possibilità di alternanza studio-lavoro nel luogo prescelto. All’interno del Salone delle Lingue si svolgeranno anche tre interessanti seminari rivolti a chi insegna lingue straniere. Pina Foti, Presidente IALCA, da oltre trent’anni esperta del settore education, dichiara: “Giunto alla sua quinta edizione il Salone delle Lingue è un appuntamento importante per chi vuole avere un ampio panorama sulle tante possibilità offerte da alcune tra le migliori High School, College e Boarding School all’estero. La consulenza delle agenzie che fanno parte di IALCA, presenti in tutta Italia, assicura a chiunque voglia organizzare un percorso di ‘study abroad’ una costante assistenza prima, durante e dopo il corso”. Un’altra materia di approfondimento, con dati forniti dall’ ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, sarà il Turismo Idiomatico che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa, offrendo ai visitatori l'opportunità unica di imparare la lingua e la cultura italiana. Questo tipo di turismo, che trova radici nei paesi anglofoni, ha visto uno sviluppo costante in Italia dagli anni '90 e si configura oggi come una delle risorse più importanti per il turismo culturale del paese. Grazie all’impegno delle scuole private di lingua e cultura italiana, il Turismo Idiomatico promuove un'esperienza autentica e sostenibile, capace di destagionalizzare i flussi turistici e generare un forte impatto economico e sociale. Tra i partner del Salone delle lingue 2024 saranno presenti il British Council, Air Canada, l’associazione di scuole britanniche English UK, organizzazioni che propongono esami ufficialmente riconosciuti come LanguageCert, e Guard.me. - (PRIMAPRESS)