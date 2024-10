Europa: l’Università di Urbino conferisce il dottorato honoris causa all’alto rappresentante Joseph Borrell

(PRIMAPRESS) - URBINO - Il rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 16, nell’Aula Magna del Rettorato (Palazzo Bonaventura),conferirà il dottorato honoris causa in Global Studies: Economy, Society and Law all’alto rappresentante e vice presidente della Commissione Europea, Josep Borrell Fontelles, che terrà una lectio magistralis dal titolo The political momentum of Europe: between Hamilton and Demostenes. Il riconoscimento del Collegio docenti del Ph. D. si deve al profilo Borrell Fontelles, “eccellente e pienamente congruente con le tematiche oggetto di studio e ricerca e con la vocazione internazionale del dottorato", un “esempio prestigioso di attuazione degli obiettivi di studio e ricerca del Ph.D”. - (PRIMAPRESS)