Capitale Europea della cultura 2025: presentato a Roma il programma di Gorizia e Nova Gorica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato alla Sala Stampa Estera di Palazzo Grazioli a Roma il programma della Capitale europea della cultura 2025 che per la prima volta vede rappresentare il titolo introdotto 40 anni fa dall'UE, da due città transfrontaliere: Gorizia (Friuli Venezia Giulia) e Nova Gorica (Slovenia). Un riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale di queste due città testimoni di una storia condivisa e di una vocazione europea, come hanno voluto sottolineare i sindaci delle due città.

"Questo titolo rappresenta un’occasione unica per rafforzare i legami culturali, promuovere il dialogo tra comunità diverse e accendere i riflettori su un territorio che si fa simbolo di connessione e innovazione. Nova Gorica e Gorizia si preparano cosi a vivere un anno di progetti e iniziative che ne rafforzeranno il ruolo nel panorama culturale europeo, grazie a un programma di eventi che lungo tutto l’anno offrirà spazi di confronto, nuove opportunità di collaborazione internazionale e un impulso significativo al turismo" - ha commentato il presidente della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. GO! 2025, Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, nasce dunque con l’obiettivo di superare le barriere, attraverso progetti unici che vanno all’insegna della connessione e della collaborazione, promuovendo un’identità comune come eredità per le generazioni future: dopo anni di divisioni e cambiamenti geopolitici che hanno segnato la storia delle due città, danno vita ad appuntamenti culturali unici e imperdibili, contenuti nel programma ufficiale sempre a metà strada tra cultura, musica, arte, natura. Ad arricchirlo, performance interdisciplinari, festival enogastronomici, progetti architettonici e urbanistici, mostre d’arte, e concerti di star internazionali. Questa unione tra le due città è rappresentata alla perfezione nell’immagine scelta come manifesto di GO! 2025, realizzata dall’artista Lorenzo Mattotti: una coppia lui italiano, lei slovena o viceversa, non è importante la connotazione di nazionalità che danza su un ponte circondata da mille sfumature di verde, sopra il fiume Isonzo/Soča, elementi di unione e collegamento tra Nova Gorica e Gorizia.

Il programma ufficiale di GO! 2025 si snoda lungo quattro temi portanti: Guerra e Pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche. In arrivo eventi come il Festival della Complessità con grandi protagonisti, fra gli altri Didier Eribon, Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović, Slavoj Žižek; l’edizione 2025 di Gusti di Frontiera, Gusti senza frontiere, dal 26 al 28 settembre a Gorizia ma anche nel vicino versante sloveno. Diversi eventi espositivi si avvicenderanno, fra i quali la mostra dedicata a Zoran Mušič. Ci sarà un vasto omaggio a Franco Basaglia con la circuitazione in sedi slovene del mitico “Marco Cavallo”, simbolo dell’abbattimento dei confini e pregiudizi sulla salute mentale; e tante produzioni cinematografiche, musicali, teatrali, come Dodecalogo, la docu-fiction transgenerazionale del regista Tomi Janežič e come il documentario di Anja Medved sui testimoni della Seconda Guerra Mondiale. E ancora: la Marcia del primo maggio in varie città europee di confine, la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, il focus sull’architetto Edvard Ravnikar che progetto la città di Nova Gorica, e un palinsesto di proposte sulla sostenibilità: dal futuro del cibo, con laboratori e progetti artistici di Jurij Krpan, alla vetrina sulla Biblioteca dei semi della Biblioteca Bevk di Nova Gorica. A chiudere l’anno, la luminosa cerimonia di chiusura, suggellando così un viaggio unico nel cuore della cultura, dell’arte e della comunità.

Nel programma ufficiale di GO! 2025, rientra anche la cerimonia di apertura, intitolata Da stazione a stazione, che si terrà l’8 febbraio e segnerà il primo grande momento dell’anno, in coincidenza con la Giornata della Cultura Slovena (anniversario della morte del poeta France Prešeren, nonché ricorrenza della nascita del poeta Giuseppe Ungaretti).

La cerimonia avrà luogo tutto il giorno e ripercorrerà i territori di entrambe le città. Diretta da Neda Rusjan Bric e con la presenza di ospiti nazionali e internazionali, rappresentanti politici provenienti dalla Slovenia, dall’Italia, da Bruxelles e dall’Europa tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e la Presidente della Repubblica di Slovenia Nataša Pirc Musar- sarà una giornata ricca di eventi, divisa in tre parti: giornaliera, istituzionale e artistica. La prima parte prevede un corteo transfrontaliero che collegherà la stazione ferroviaria di Gorizia alla piazza principale di Nova Gorica. Alle ore 16.00 seguirà la cerimonia ufficiale nell’iconica Piazza Transalpina/Trg Evrope, che si trova per metà in Italia e per metà in Slovenia, simbolo indiscusso di GO! 2025. Lo spettacolo artistico principale si svolgerà alle 18:00 nella piazza principale di Nova Gorica, con performance audiovisive, musica e molto altro. Inoltre a Gorizia, in piazza Vittoria, tra gli artisti confermati si esibirà Remo Anzovino. La festa transfrontaliera proseguirà fino a notte fonda con il DJ set di DADDY G (Massive Attack) e Andy Smith (Portishead) in piazza Transalpina. - (PRIMAPRESS)