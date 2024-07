Regno Unito: letto in Parlamento da Carlo III il programma di Starmer. Immigrazione illegale e Nato tra i punti principali

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Oggi, dopo l'insediamento del nuovo governo britannico guidato guidato da Keir Starmer, è stato letto il programma che guiderà il paese nei prossimi anni della sua legislatura. Come di consueto a leggere il programma è la testa coronata che regna in quel mmento nel Paese. Re Carlo III ha letto il documento programmatico in Parlamento.

Ma quali sono i punti che Starmer ha voluto evidenziare e che sono stati anche i bullet point della sua campagna elettorale? La costituzione di una forza di coordinamento di polizia dotata dei poteri dell'antiterrorismo per contrastare l'"immigrazione illegale"che sta diventando una piaga in epoca contemporanea rendendo ancora più fragile l'organizzazione sociale di un paese. Sono stati ribaditi, poi, gli impegni del Regno Unito al fianco della Nato e si sono detti favorevoli al sostegno ad una soluzione a 2 Stati in Medioriente. Infine il rafforzamento dell'organo di controllo sui conti pubblici, la riforma della Camera dei Lord, l'aumento delle spese militari, un'autorità per il calcio. - (PRIMAPRESS)