Nobel Pace: assegnato il riconoscimento all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo

(PRIMAPRESS) - OSLO - Il Nobel per la Pace 2024 è stato asse- gnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. E' l'unica organizzazione nazionale di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki. Il comitato di Oslo spiega che il riconoscimento va agli sforzi dell'associazione per avere un mondo libero dalle armi nucleari,dimostrando con le testimonianze che non devono essere usate mai più. A Gaza "è come il Giappone di 80 anni fa", commenta l'organizzazione. - (PRIMAPRESS)