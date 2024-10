Missione Hochstein (Usa) in Libano per un cessate il fuoco e un “riposizionamento” Unifil

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Tentativi di pace in Libano. L'inviato Usa Hochstein ha portato a Beirut una proposta per il cessate il fuoco in Libano, che sarà illustrata dal Segretario Blinken,arrivato questa mattina in Israele. A parlare del piano la tv israeliana Kan, mentre un quotidiano libanese vicino a Hezbollah ne riporta stralci. Tra le misure previste, "impedire qualsiasi presenza armata nelle zone libanesi e nei villaggi vicini al confine", estendendo l'area senza Hezbollah, e rafforzare l'Unifil, dandole autorità di perquisire case, veicoli o avamposti sospettati di contenere armi. - (PRIMAPRESS)