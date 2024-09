Libano: Sayyed Hashem Safieddine, ecco chi potrebbe prendere il posto di Nasrallah

(PRIMAPRESS) - LIBANO - Mentre nella notte di sabato scorso hanno imperversato ancora gli attacchi aerei israeliani sul Libano che ha dichiarato tre giorni di lutto per la morte di Nasrallah qualche media locale politico fa il nome di Sayyed Hashem Safieddine, come potenziale successore del cugino assassinato. È una delle figure più importanti di Hezbollah e ha profondi legami religiosi e familiari con il capo supremo Khamenei in Iran.

Safieddine ha una sorprendente somiglianza con il cugino materno Nasrallah, ma è di diversi anni più giovane, tra i 50 e i 60 anni.

Una fonte vicina a Hezbollah, che ha chiesto l'anonimato in quanto non autorizzata a parlare con i media, ha affermato che Safieddine, con la barba grigia e gli occhiali, era il candidato "più probabile" per la carica più importante del partito.

Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno inserito Safieddine, membro del potente Consiglio della Shura decisionale di Hezbollah, nelle rispettive liste di "terroristi" designati nel 2017.

Il Dipartimento di Stato Usa lo ha descritto come "un leader senior" di Hezbollah e "un membro chiave" del suo esecutivo.

Intanto, però, è il vice capo di Hezbollah Sheikh Naim Qassem che assumerà automaticamente la leadership di Hezbollah dopo la morte di Nasrallah. Il Consiglio degli Hezbollah deve riunirsi per eleggere un nuovo segretario generale.

Ma tornando a Safieddine, sono ancora i media locali a descrivere i forti legami con l'Iran dopo aver intrapreso studi religiosi nella città santa di Qom. Suo figlio è sposato con la figlia del generale Qasem Soleimani, il comandante del braccio operativo estero delle Guardie rivoluzionarie iraniane, ucciso in un attacco statunitense in Iraq nel 2020.

Safieddine ha il titolo di Sayyed, il suo turbante nero lo contraddistingue, come Nasrallah, come discendente del profeta Maometto.A differenza di Nasrallah, che ha vissuto nascosto per anni, Safieddine è apparso apertamente in recenti eventi politici e religiosi. - (PRIMAPRESS)