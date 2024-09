Global Citizen Award 2024: a Giorgia Meloni il riconoscimento dell’Atlantic Council consegnato da Elon Musk

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La premier Giorgia Meloni ha ricevuto il Global Citizen Award 2024 dell'Atlantic Council "per il ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, per il sostegno a Unione Europea e Allenza transatlantica e per la presidenza del G7". A consegnare il riconoscimento è stato il patron di Tesla e X,Elon Musk. Meloni ha difeso i valori dell'Occidente, ammonendo contro il rischio di"autosminuirsi", e invitando a non vergognarsi di parole come nazione e patriottismo e ad "affrontare le sfide imparando le lezioni del passato". - (PRIMAPRESS)