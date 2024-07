Elezioni USA, Biden: “Intendo vincere alla Casa Bianca. Ogni giorno faccio test neurologici”

(PRIMAPRESS) - USA - Joe Biden non ci sta a farsi da parte nella corsa al rinnovo del mandato presidenziale. "Nessuno è più qualificato di me per la presidenza e per vincere la corsa" alla Casa Bianca. Biden è convinto di poter battere Donald Trump alle elezioni presidenziali americane di novembre. E poi per mettere fine alle polemiche sulla sua anzianità e alle molte defaiances mostrate nei dibattiti televisivi assicura: "Con la presidenza faccio un test neurologico completo ogni giorno", ha detto Biden in risposta ai timori del Partito democratico e degli elettodi in merito al suo stato di salute. Nei giorni scorsi una delle più autorevoli finanziatrici dei Dem, Abigaile Disney, erede di Walt Disney aveva minacciato di non versare più sostegni al partito se Biden non si fosse ritirato. - (PRIMAPRESS)