Consiglio UE: il protocollo ‘Albania” del governo Meloni ispira i leader europei sui rimpatri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I leader Ue, impegnati anche oggi a Bruxelles per confrontarsi sui temi dei conflitti in MediOriente e Ucraina, ieri sera avevano chiesto alla Commissione europea di presentare in merito alla questione migranti, "una nuova proposta legislativa con urgenza" sui rimpatri. Nel documento a conclusione del vertice si è chiesto un'azione determinata a tutti i livelli per facilitare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea utilizzando tutte le politiche,strumenti e mezzi pertinenti dell'Ue tra cui diplomazia,sviluppo,commercio e visti". "Dovrebbero inoltre essere considerate vie innovative per contrastare la migrazione irregolare, in linea con la legge Ue e internazionale", hanno aggiunto nel documento finale. Una conclusione che sembra andare nella direzione già prefigurata dalla premier italiana Giorgia Meloni con il suo protocollo d'intesa stipulato nel 2023 con l'Albania istituendo un hotspot per favorire il meccanismo dei rimpatri. - (PRIMAPRESS)