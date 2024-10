Australia: l’Amerigo Vespucci ed il suo ‘Villaggio Italia’ approdato per la prima volta a Darwin. Resterà fino al 7 ottobre

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Per la prima volta nella sua storia, la nave scuola della Marina Militare, Amerigo Vespucci è approdata ieri a Darwin in Australia. Si tratta della prima tappa numero 24 del suo giro del mondo, cominciato ormai 460 giorni fa e durato, per il momento, 34.427 miglia, più di un giro e mezzo dell'intero globo. La nave scuola della Marina Militare resterà in porto fino al 7 ottobre e si prepara ad accogliere le visite a bordo. Da oggi si apre anche l'ormai tradizionale Villaggio Italia, l'expo itinerante delle eccellenze italiane gestito da Difesa Servizi. - (PRIMAPRESS)