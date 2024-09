Rai Radio2: parte il nuovo palinsesto con le novità del programma di Serena Bortone e il ritorno di Moby Dick

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rai Radio2 riparte con il nuovo palinsesto. Ad aprire la programmazione è “La Sveglia di Radio2”, condotto da Noemi Serracini e Gianfranco Valenti dalle 4.30, a fare da apripista alla mattinata di programmazione, seguito dal nuovo Cater XL, dalle 6.00 alle 7.30 con Claudia de Lillo, Davide D’Addato, Luca Restivo e Federico Vozzi, dal lunedì al giovedì per iniziare la giornata con il giusto piglio, tra news, musica e risate. Alle 7.45 Marco Presta e Antonello Dose conducono “Il Ruggito del Coniglio”, giunto all’edizione n.30: le notizie più importanti e quelle più curiose scovate tra le pagine dei giornali di tutto il mondo commentate con la consueta ironia e le imperdibili imitazioni di Paola Minaccioni e di Max Paiella. Alle 10.35 la linea passa a “Radio2 Social Club” con Luca Barbarossa, che torna in formazione rinnovata con Ema Stokholma accanto al padrone di casa ed il cast fisso che vede, oltre alla conferma di Saverio Raimondo, le new entry di Giulia Vecchio e Carlo Amleto che si alterneranno nel corso della settimana in un mix di grande musica, ospiti straordinari e chiacchiere coinvolgenti. La giornata radiofonica prosegue con “Non è un Paese per Giovani”, alle 12.00, con Massimo Cervelli e Tommaso Labate: il racconto pop del mondo che cambia ogni giorno, con interviste e ospiti in studio per commentare sia i fatti del giorno che le piccole e grandi storie che ci rendono fieri del nostro Bel Paese. Alle 13.45 appuntamento con “Decanter”, il programma DOP di Radio2, prima e unica enogastronomia dell'etere, punto di riferimento da ben 15 anni per tutti gli appassionati del buon vivere, con Federico Quaranta, Tinto e la collaborazione di Andrea Amadei. Alle 14.00 i Parlamondo Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo traghettano gli ascoltatori verso il pomeriggio con “Prendila così”, mentre alle 15.30 tornano i “Numeri Uni”, il trio più imprevedibile e stralunato di Radio2 composto da Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Barty Colucci. Tra le novità più attese, il debutto di “5 in Condotta”, il nuovo programma diSerena Bortone che arriva negli studi Rai di Via Asiago 10 per guidare, affiancata dal “consigliere” Francesco Cundari, uno spazio libero in cui confrontarsi sull’attualità, la società, le idee, con leggerezza e profondità dalle ore 17.00. Alle 18.00, una nuova stagione dell’imperdibile cult “Caterpillar” con Massimo Cirri e Sara Zambotti per interpretare l’attualità e raccontare le storie di coloro che fanno qualcosa di piccolo o grande per la giustizia climatica: l'unico programma della radio che ha dato origine a una Giornata Nazionale, quella del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con “M’illumino di meno”. Alle 20.00 il microfono passa a Pierluigi Diaco con il suo “Ti Sento”, un filo diretto quotidiano con gli ascoltatori attraverso cui conoscere il vissuto delle persone comuni, mentre alle 21.00 torna “Back2Back”, con la sua miscela di informazione e intrattenimento, un punto di vista originale sul mondo della musica e delle tendenze di moda e costume con uno sguardo attento alle notizie di attualità con Gino Castaldo, Ema Stokholma e Giorgia Cardinaletti. Alle 22.00 “Sogni di Gloria”, la vetrina di Rai Radio2 per i giovani talenti in Italia, è condotto da Giulia Nannini e Julian Borghesan e, un altro grande ritorno a distanza 10 anni dall’ultima puntata, “Moby Dick”, storico marchio musicale di Rai Radio2 con Silvia Boschero alle 23.00, per tuffarsi in verticale a narrare attraverso la musica i temi e le emozioni del nostro tempo. Infine, a cavallo tra una giornata che se ne va e una che arriva, in diretta da mezzanotte alle 3.00 tornano “I Lunatici”, con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, a fare da traghettatori tra l'oggi e il domani, con notizie, grandi ospiti, irriverenza e attualità, e gli ascoltatori protagonisti assoluti del programma. Nel weekend, dal venerdì alla domenica dalle 6.00 alle 7.30, il palinsesto prende il via con “Ovunque6 Morning Show” condotto da Natascha Lusenti e Matteo Osso, per non perdere le news del giorno anche nel fine settimana e divertirsi insieme al popolo di Rai Radio2, tra racconti di viaggi disastrosi e luoghi inconsueti da scoprire, tormentoni e ricordi con le canzoni della nostra vita, ospiti irrinunciabili per immergersi in storie lontane senza muoversi dal divano. Sabato e domenica, dalle 7.45 l’appuntamento è con “Black Out”, per leggere e raccontare l'attualità della settimana attraverso le lenti della satira e dell'ironia in compagnia di Federica Cifola, Edoardo Ferrario, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, seguito a partire dal 21 settembre alle 9.00, da “Soggetti Smarriti” con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo per sorridere con il loro inconfondibile mix di ironia e improvvisazione e la partecipazione affettuosa e costante dell’imprescindibile pubblico. Dalle 10.30 alle 12 il testimone passa a “Lillo e Greg 610”, tra gag esilaranti, quiz assurdi, rubriche pazze e molto di più, seguito il sabato da “Campioni del Mondo” con Marco Lollobrigida e gli opinionisti d'eccezione Ciccio Graziani e Domenico Marocchino, e la domenica da “Il Gelo è Sempre più Blu” con Carlo Amleto e Giulia Vecchio che tornano dopo il successo estivo. Alle 13.45 “Tutti Nudi” con Pippo Lorusso e Antonio Mezzancella, e la new entry Elena Di Cioccio: una carica di pura energia per il fine settimana dentro un esilarante mondo senza tabù. Dalle 17 alle 18 Andrea Delogu conduce “La Versione di Andrea”, seguito il sabato da “Safari” con Martina Martorano per avvistare il meglio (e il peggio) in fatto di stili e tendenze e per catturare coloratissime istantanee dal panorama nazionale e internazionale. All’interno di questo viaggio anche la finestra sul mondo degli animali “Colpo di coda”, con Alessandra Zavoli. La domenica alla stessa ora invece, va in onda “Touché” con Paola Perego, Adriano Panatta, Nicoletta Simeone per una panoramica delle notizie più interessanti e curiose della settimana, con la partecipazione di ospiti illustri. Quindi “Decanter”, dalle 19.45 alle 21, seguito il sabato da “Rock and Roll Circus” con il viaggio di Pier Ferrantini nella Storia del Rock tra grandi classici e successi intramontabili, live esclusivi, interviste e ospiti. Il programma torna in onda anche la domenica, dalle 22.00 alle 23.00, preceduto da “Grazie dei Fiori - Sex Edition” con Pino Strabioli per raccontare con garbo e gusto un protagonista della musica, della cultura e del teatro. Dalle 23.00 alle 24.00 una nuova edizione di “Musical Box”, uno dei programmi più longevi di Rai Radio2, ideato e condotto da Raffaele Costantino. Il sabato da mezzanotte alle 5.00 e la domenica dalle 00.00 alle 3.00, “Le Lunatiche” Federica Elmi e Jodie Alivernini tengono compagnia alla nutrita community di nottambuli, insonni e lavoratori notturni, ma gli appuntamenti del fine settimana per il popolo della notte non finiscono qui: “Radio2 Hits” il venerdì dalle 3.00 alle 5.00, “Radio2 in un’ora” con Francesca Parisella il venerdì e il sabato dalle 5.00 alle 6.00. - (PRIMAPRESS)