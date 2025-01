Rai Italia arriverà in diretta in 5 continenti con "Casa Italia" per raccontare Cultura, Economia e Sport del nostro paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rai Italia, il canale della Tv di Viale Mazzini, proporrà, a partire da oggi 7 gennaio ‘Casa Italia’ in diretta nei cinque continenti e lo farà senza stravolgere i palinsesti immaginati nei 174 paesi raggiunti dal segnale nei cinque continenti. Centoventi minuti - dal lunedì al venerdì - in contemporanea per un ‘giro del mondo’ tra i diversi fusi orari: la trasmissione comincerà quando a Roma saranno le 14.45, a New York le 8.45, a Rio de Janeiro e Buenos Aires le 10.45, a Londra e Lisbona le 13.45, a Cape Town le 15.45, a Hong Kong le 21.45, a Tokyo le 22.45 e infine a Sidney mezzanotte e 45.

L’obiettivo è raccontare con qualità e attenzione il ‘Sistema Paese’: dalla società per arrivare alla cultura, l’economia, lo sport, l’attualità e grandi eventi internazionali. Un commento e approfondimento live, senza pause pubblicitarie, per una platea potenziale di oltre 150 milioni di telespettatori tra connazionali che risiedono o lavorano fuori dall’Italia, expat e tutti coloro che sempre più sono affascinati dall’italiano.

Roberta Ammendola e Giampiero Marrazzo terranno il filo del discorso, proponendo un ritratto del nostro paese con servizi, rubriche, ospiti in collegamento e in studio. Tutto visibile anche su RaiPlay, nella sezione Rai Italy, per chi si collegherà sia da fuori e sia da dentro i confini nazionali.

Nella settimana del programma troveranno spazio tanti approfondimenti, a partire dalla musica con il maestro Stefano Palatresi, con performance dal vivo, Maria Cristina Zoppa che incontrerà i cantanti più popolari del momento e Maria Carfora che aiuterà ad esplorare il mondo della lirica, andando nei grandi teatri in occasioni delle prime. La cultura verrà trattata ad ampio raggio, dal cinema, con Carlo Gentile e le interviste di Elisabetta Ferracini per “Dietro le quinte”, ai libri, con Sabina Stilo. Spazio anche alla moda con Fabiana Giacomotti e poi una ampia pagina di sport con Piercarlo Presutti.

Spazio poi agli esperti a disposizione dei telespettatori per suggerire soluzioni a problemi legali e tributari con “Sportello Italia”: il commercialista Gianluca Timpone, la notaia Clarissa Fonda, la matrimonialista Marianna De Cinque, la giurista d’impresa Lorenza Morello. Sempre in ottica di servizio, lo spazio dedicato al benessere con la biologa nutrizionista Valentina Galiazzo, tra consigli, spiegazioni che sfatano le fake news sulla salute e il momento per fare esercizio con un vero istruttore, per concedersi dieci minuti di attività fisica quotidiana a casa.

Non si perderà di vista il mondo dei giovani con “GenZ”, con Chiara Caccioppoli, navigando nei meandri del mondo social. Ma ci sarà anche attenzione alle eccellenze italiane con “Made in Italy” e spazi alla tecnologia e a chi la sua strada la ha trovata con successo all’estero.

Non mancherà il racconto del Giubileo, dei suoi momenti chiave e del modo in cui viene percepito da chi vive lontano dall’Italia e da Roma. Grande attenzione anche per il Festival della Canzone Italiana di Sanremo (11-15 febbraio) e per i 100 anni della radio e i 70 della televisione: con Umberto Broccoli in ‘Successo’ verranno raccontate vere e proprie pillole di storia radiotelevisiva. - (PRIMAPRESS)