Arrivano in Italia i nuovi modelli di Suv benzina Omoda 5 e Jaecoo 7 del gruppo cinese Chery

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il brand cinese OMODA-JAECOO (Gruppo Chery) ha annunciato oggi l’arrivo sul mercato italiano con una conferenza stampa all’Hotel Excelsior Gallia di Milano. I primi modelli importati nel nostro Paese saranno i SUV OMODA 5 e JAECOO 7. Il mercato italiano si apre con la campagna di preordine di OMODA 5 con motorizzazione a benzina con prezzi a partire da 27.900 euro, mentre per JAECOO 7 bisognerà attendere il mese di settembre. OMODA 5 si presenta con una motorizzazione a 1.6 TGDI turbo benzina affiancata da una versione full electric (presto disponibile). JAECOO 7 si presenterà anch’essa equipaggiata da una tradizionale motorizzazione a combustione interna e – successivamente – con una variante PHEV (plug-in hybrid). I vertici di OMODA-JAECOO sottolineano la presenza in Italia di una capillare rete di vendita e assistenza con oltre 40 punti di 28 società affiliate. L'annuncio del gruppo arriva in un momento caldo per l'importazione di veicoli elettrici dalla Cina per i forti dazi appena decisi dall'Ue. - (PRIMAPRESS)