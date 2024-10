Serie A: il Napoli batte 3-1 il Como e conferma il primato

Foto di Vincenzo Di Monda Il rigore messo a segno da Lukaku

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli batte un ottimo Como 3-1, vince e convince e resta solo primo in classifica anche per questa giornata di serie A. Non c'è neanche il tempo di iniziare che al primo minuto uno scambio rapido tra Lukaku e McTominay porta subito lo scozzese a siglare l'1-0. Nonostante un match sbloccato dopo appena ventisei secondi con il primo gol in campionato di McTominay, il Napoli ha sofferto il talento del Como nel primo tempo subendo il palo di Paz prima e il gol del pari di Strefezza poi. Dopo l'intervallo però la squadra di Conte ha alzato il ritmo e Lukaku, con un rigore al 53' e un assist a Neres all'86', ha completato l'operazione tre punti. - (PRIMAPRESS)