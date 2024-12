Posticipo Serie A: l’Inter subissa la Lazio all’Olimpico (6-0) e si mette ad un punto da Atalanta e Napoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quello di ieri che si preannunciava come un big match tra la Lazio e l'Inter come 16ª gara di posticipo della Serie A, si è trasformata in una pietosa debacle della squadra laziale. All'Olimpico l'Inter ha vinto con 6 reti a zero. La Lazio inizia meglio, Noslin non sfrutta una buona chance,ma a passare è l'Inter. Tocco di mano di Gigot. Calhanoglu trasforma il rigore (41').Quasi immediato il raddop- pio nerazzurro col sinistro al volo di Dimarco su cross di Dumfries (45').Nella ripresa monologo dei campioni d'Italia. Un eurogol di Barella vale il tris (51'),Dumfries di testa fa poker (53'). Carlos Augusto firma il 5° gol (77'), di Thuram il definitivo 6-0 (90'). - (PRIMAPRESS)