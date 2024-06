Europei UEFA 2024: domani al via con Germania-Scozia. Sabato Italia-Albania a Dortmund

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Al via domani gli Europei di Calcio UEFA 2024. Si inizia sotto il cielo di Berlino con l'adrenalinico match (ore 21) Germania-Scozia. L'Italia incontrerà sabato l'Albania sempre alle ore 21 al Signal Iduna Park di Dortmund. Nel ritiro di Iserlohn, Spalletti prosegue la preparazione e oggi spera di avere notizie confortanti sui recuperi dei centrocampisti Barella e Fagioli. Lavoro a parte per loro negli ultimi giorni, mentre per Frattesi l'allarme è rientrato.

Ecco le convocazioni del commissario tecnico azzurro ha diramato l'elenco dei 26 calciatori che disputeranno gli Europei. PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario. DIFENSORI:Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini. CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini. ATTACCANTI: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.