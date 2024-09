Servizio Civile Agricolo: il 2 ottobre la pubblicazione del bando che sostituisce la leva militare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Servizio Civile Agricolo prende forma e si inserisce nel contesto sociale del paese con una nuova opportunità per i giovani. Il 2 ottobre sarà pubblicato l'Avviso per la progettazione dedicata agli Enti di Servizio Civile Universale. L'annuncio è arrivato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e dell'Agricoltura, Lollobrigida in concomitanza con il G7 dell'Agricoltura in svolgimento in questi giorni ad Ortigia (Siracusa). Il Servizio Civile Agricolo, frutto di un protocollo d'intesa firmato lo scorso novembre dal Ministro Abodi e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Lollobrigida, prevede una prima sperimentazione per 1.000 giovani dai 18 ai 28 anni, con un investimento inziale di circa 7 milioni di euro messi a disposizione dai due Ministeri, e si va ad aggiungere ad altre progettualità avviate negli ultimi anni in ambito digitale e ambientale. Le aziende agricole potranno fare richiesta per ricevere "manodopera" per la durata dell'intero periodo di leva del giovane che presterà servizio civile.

""Per la prima volta - sottolinea il ministro Lollobrigida - i giovani potranno servire la Patria con una attività di valore agricolo. Sarà un un anno a spese dello Stato che vuole valorizzare questa attività". E precisa che il servizio civile agricolo e il dibattito sulla leva obbligatoria sono argomenti "paralleli". Si punta a "un asset specifico per attività formativa". - (PRIMAPRESS)