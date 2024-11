Musk torna su X e definisce l’Italia “autocratica”. La replica di Mattarella: “L’Italia è un paese democratico che si basa sulla Costituzione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il post su X, in cui ieri Elon Musk diceva "questi giudici devono an- darsene", a proposito delle pronunce delle toghe sui trattenimenti dei migranti in Albania, oggi il patron di Tesla è tornato a scrivere su X accusando l'Italia di autocrazia. "Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'au- tocrazia non eletta a prendere le decisioni?", chiede ancora su X sempre e riferendosi sempre allo stop dei giudici sul caso migranti in Albania. Ma questa volta Musk non lo fa non come semplice imprenditore che rivolge una critica ad un paese ma da consulente entrato nello staff del presidente eletto Trump c9n l'incarico di responsabile di un Dipartimento per l'eliminazione della burocrazia. Questa seconda incursione di Musk su X non solo non è piaciuta a diversi rappresentanti della politica italiana ma ha fortemente indignato il Presidente della Repubblica appena rientrato dalla Cina: Musk rispetti la sovranità Italia "L'Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire,con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione'". Così il capo dello Stato dopo le parole di Musk sui giudici romani del caso dei 7 migranti, "Questi giudici devono andarsene". "Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni". E non può farlo ora che ha un incarico all'interno dell'amministrazione di un paese con cui si intrattengono rapporti istituzionali.

Questa uscita di Musk, secondo gli analisti economici potrebbe aver avuto ripercussioni anche sui mercati finanziari, specie in quello immobiliare. - (PRIMAPRESS)