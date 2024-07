RCS MediaGroup: Carlo Verdelli lascia la direzione di Oggi. Cairo: "Prosegue il suo lavoro di editorialista nel gruppo"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Carlo Verdelli lascia la direzione del settimanale OGGI a decorrere dall’8 luglio. L’ultimo numero a sua firma sarà quindi quello in edicola l’11 luglio. Lo ha comunicato in una nota stampa RCS MediaGroup.

“A Carlo Verdelli, che mi ha manifestato la volontà di lasciare la direzione di OGGI, i miei ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto alla guida del settimanale di RCS. Due anni e mezzo di intenso e proficuo impegno durante i quali, pur in un contesto complesso di mercato, ha rilanciato il giornale arricchendolo di contenuti esclusivi e sviluppando contestualmente il sistema multimediale ad esso collegato.” - ha affermato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup - “A Carlo Verdelli, che prosegue il suo lavoro nel gruppo RCS in qualità di editorialista di Corriere della Sera, i migliori auguri di buon lavoro.” - (PRIMAPRESS)