I Giorni della Ricerca: al Quirinale la cerimonia d’apertura di Mattarella per le sfide alla prevenzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica ha aperto oggi 28 ottobre, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia dedicata a "I Giorni della Ricerca". Sergio Mattarella ha ricevuto una rappresentanza del mondo scientifico e di sostenitori della Fondazione.

I Giorni della ricerca di Fondazione AIRC danno vita a una mobilitazione per raccontare un anno di risultati, presentare le prossime sfide per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro e raccogliere fondi a sostegno della più meritevole ricerca oncologica. L’appuntamento più prestigioso è la tradizionale cerimonia al Palazzo del Quirinale dove il Presidente della Repubblica ha sottolineato il ruolo e l'impegno svolto dai ricercatori ma anche l'impegno a far sì che giovani talenti della ricerca trovino in Italia la condizione migliore per nuovi traguardi scientifici.

