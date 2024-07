Usa, Biden: "Non vedo l'ora di tornare a fare campagna elettorale". Smentita l'ipotesi ritiro

(PRIMAPRESS) - USA - Ritiro dalla campagna elettorale di Joe Biden? Nulla di vero nelle antecipazioni fatte dai media su un suo abbandono. Il presidente Usa anzi rilancia: "Non vedo l'ora di tornare a fare campagna la prossima settimana" e continuare a denunciare Donald Trump. Così Biden smentisce le voci su un suo ritiro imminente. E attacca Trump: ha una visione cupa del futuro. In precedenza Nbc aveva fatto sapere che la famiglia di Biden aveva cominciato a parlare di come potrebbe essere un'uscita del presidente dalla corsa alla Casa Bianca. "Quanto riportato da Nbc è sbagliato. Abbiate fede", afferma il portavoce della Casa Bianca su X. - (PRIMAPRESS)