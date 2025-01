Pitti Immagine Uomo: dal second hand all’healthy ma anche hi-tech sulla passerella fiorentina

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - La seconda giornata di Pitti Immagine uomo a Fortezza da Basso a Firenze ha già tastato il polso al mercato riscontrando una crisi che tende a mordere tanto da far dire al presidente di Pitti Immagine, Antonio De Matteis che cresce il second hand e la gente punta a uno stile sano di vita come suggerisce anche l’amministatore delegato di Pitti, Raffaello Napoleone. È lui che osserva: «Sempre più le scelte dei consumatori si orientano verso la cura di sé e l’healthy. A loro dedichiamo e dedicheremo nei prossimi anni sempre più attenzione, penso anche ai tanti uomini che fanno yoga e pilates. Questo non vuol dire spostare il nostro core business ma certamente essere attenti a quanto avviene nel mondo». I brand, 786 in tutto quelli presenti in Fortezza, il 45 per cento dei quali arriva dall’estero, daranno spazio, nei loro stand a molte manifestazione mentre due soltanto saranno le sfilate intese in senso più tradizionale: quella di MM6 Maison Margiela al Tepidarium del Roster (il 15) e quella del giapponese Satoshi Kuwata, alla Biblioteca Nazionale. Oggi in passerella tra gli altri, arrivano Roberto Ricci Design, Tombolini, AlphaTauri e Lagerfield. Il brand RRD si presenta con le avventure di Robinson Crusoe illustrata da Sergio Toppi in occasione del lancio della collezione FW 25/26, con Michel Jans e Roberto Abbinati. Alle 14:30 live sessione dei I Patagarri di X Factor. - (PRIMAPRESS)