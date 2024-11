Meteo: arriva il gelo scandinavo con drastico abbassamento delle temperature da Nord a Sud

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il freddo è in arrivo e bisogna attrezzarsi per evitare malanni con il drastico calo delle temperature in tutt'Italia. Il nucleo d'aria fredda arrivato dalla Scandinavia proseguirà la sua marcia in direzione delle regioni meridionali europee con temperature molto fredde su tutto il Paese, soprattutto di notte e al mattino: nei prossimi giorni, almeno fino al weekend, i valori notturni scenderanno fino a toccare la soglia dello zero termico.

Partiamo dal Nord per avere un'idea precisa dell'intensità del freddo previsto. Nei fondovalle alpini e nella valle Padana centro-orientale i valori minimi scenderanno fino a -1°C a Bolzano e 1-2°C tra Bologna e Ferrara. Qualche grado in più si registrerà invece nel Nordovest, dove sarà presente una maggiore nuvolosità dovuta a nebbie in sollevamento e nubi basse.

Non sarà risparmiato nemmeno il Centro con temperature prossime a 1/3°C in città come Roma e Firenze. A conti fatti, dobbiamo attenderci la formazione di deboli gelate, soprattutto nelle aree lontane dai centri urbani.

Il freddo si farà sentire anche al Sud , soprattutto di giorno, poiché le correnti scandinave provocheranno note d'instabilità, un aumento della copertura nuvolosa e un conseguente minor irraggiamento solare.