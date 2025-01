Florida: Giorgia Meloni ha incontrato il presidente eletto Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato ieri sera a cena nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Alla cena erano presenti anche il futuro Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, il prossimo Segretario al Tesoro Scott Bessent e ambasciatore Usa in Italia già designato, Tilman Fertitta. Meloni era accompagnata dall'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia. Rientrerà in Italia subito dopo il summit con Trump. - (PRIMAPRESS)