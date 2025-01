Economia: al forum internazionale di Davos von der Leyen (UE) prende le misure con l’America di Trump

(PRIMAPRESS) - DAVOS (SVIZZERA) - "Nessun'altra economia al mondo è così integrata" come quelle Ue-Usa,"c'è molto in gioco per entrambe le parti e la "nostra priorità" è "essere pronti a negoziare"con la nuova amministrazione Trump."Lo ha detto la presidente Ue, von der Leyen a Davos. "Saremo pragmatici,ma rimarremo sempre fedeli ai nostri principi",proteggeremo "i nostri interessi e i nostri valori", ha continuato.Poi ha aggiunto:"Restiamo a fianco di Kiev finché necessario". Sul clima, "l'accordo di Parigi è la migliore speranza per l'umanità".

Quelle di von der Leyen sono affermazioni di diretta conseguenza del discorso molto duro di Donald Trump nel giorno del suo insediamento a 47º presidente degli Stati Uniti d'America. La sua posizione su forti dazi ai paesi d'importazione negli USA e l'addio alle regole severe per il ricorso all'energia da carbon fossile, con una possibile uscita dall'accordo di Parigi. - (PRIMAPRESS)