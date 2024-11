Como: 14 arresti della GdF per una truffa allo Stato di 13 mln da una società di telefonia

(PRIMAPRESS) - COMO - Truffa allo Stato per 13 mln,14 arresti 14 arresti, 7 in carcere e 7 ai domiciliari, e 5 obblighi di presentazione all'autorità giudiziaria sono stati eseguiti dal Comando provinciale della GdF di Como dopo indagini su un gruppo criminale dedito a truffare lo Stato. Nel mirino una società monzese di telefonia intestata a un prestanome, che attraverso messe in scena riceveva da Istituti di credito finanziamenti garantiti dallo Stato per l'80%. I soldi venivano poi drenati dalla società in vari modi. Disposto un sequestro per 13,8 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)