Città del Vaticano: “La speranza del mondo è nella fraternità”. Così Papa Francesco all’omelia dei Vespri Solenni

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - “Il motto del Giubileo, ‘Pellegrini di speranza’, è ricco di significati, a seconda delle diverse possibili prospettive, che sono come altrettante ‘vie’ del pellegrinaggio. E una di queste grandi strade di speranza su cui camminare è la fraternità: è la strada che ho proposto nell'Enciclica Fratelli tutti. Sì, la speranza del mondo sta anche nella fraternità!” Così scandiscePapa Francesco nel corso dell'omelia dei primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui farà seguito il canto del tradizionale inno Te Deum, di ringraziamento a conclusione dell'anno civile. Alla celebrazione eucaristica in Basilica, presente il sindaco di Roma, che il Pontefice ringrazia per i lavori del Giubileo anche se un leggero brusio sembra sottolineare i ritardi accumulati su molti cantieri ancora aperti che in questi giorni hanno avuto riflessi sul traffico.

Domani Messa della solennità di Maria santissima Madre di Dio, in occasione della 58esima Giornata mondiale della Pace. - (PRIMAPRESS)