Charity: torna a Napoli il Summer Party della Fondazione di Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il prossimo 4 giugno torna l'appuntamento di “FCF SUMMER CHARITY PARTY 2024”, il party di solidarietà e charity della Fondazione Cannavaro-Ferrara riservato alla generosità di donatori privati che avrà luogo al Club Partenopeo di Via Coroglio a Napoli.

ll progetto mira, come sempre, a fare del bene a chi ne ha più bisogno. Stavolta la raccolta fondi verrà destinata alla “Locanda di Emmaus”, un'oasi di speranza per i minori a rischio di Ercolano. Fondata nel 1999 da Padre Pasquale Incoronato, l'associazione ha trasformato un luogo di degrado in un rifugio accogliente per circa 100 ragazzi ogni giorno. Un contesto segnato da povertà educativa, fragilità socioeconomica, criminalità e dispersione scolastica, dove oggi esistono supporto scolastico, attività ludico-ricreative, formazione al lavoro e supporto alle famiglie. L’impegno della Fondazione fondata dagli ex calciatori Cannavaro e Ferrara, contro le devianze e l'emarginazione, è realizzare "Workshop per 20 ragazzi adolescenti" dotati di talenti nascosti ma mortificati dal disagio socioeconomico. Il progetto offrirà loro strumenti e conoscenze per l'inserimento nel mondo del lavoro; sviluppo di soft-skills per l'empowerment personale; sportello d'ascolto dedicato con figure specializzate; percorsi individuali e di gruppo per i genitori. La dichiarazione dei founders, Ciro e Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro: “Orgogliosi di portare avanti nuova iniziativa sociale a beneficio dei ragazzi meno fortunati. Investire sui giovani è fondamentale per il futuro del nostro Paese.Ognuno ha il diritto di realizzare i propri sogni. Noi proviamo a costruire queste possibilità grazie alla solidarietà di tutti gli ospiti, degli amici, dei donatori storici e degli sponsor istituzionali”. A sostegno del progetto sono intervenuti infatti, per un gran bel gioco di squadra, gli sponsor istituzionali della Fondazione Cannavaro 2024: Kiton Vesuvio, Liu Jo, SEA, Otofarma, GSA, Gev Management, Givova, Perrella distribuzione e Gold Tower Lifestyle. Le aziende “food” che allieteranno la serata sono tutte delle eccellenze napoletane: Diego Vitagliano, Gino Sorbillo, Punto Nave, Cuori Di Sfogliatella, De Vivo Pompei, Altamura, Perrella Distribuzione, Mennella gelati e Malinconico. - (PRIMAPRESS)