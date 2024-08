Bologna: oggi il ricordo della strage del 1980 in un'Italia mai pacificata

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - "La strage di Bologna è uno degli even- ti più drammatici della storia. Il ter- rorismo, che le sentenze attribuiscono esponenti di organizzazioni neofasci- ste,ha colpito con tutta la sua ferocia e 44 anni dopo l'Italia si stringe ancora una volta alla città". Così la premier Meloni in una nota. "Ci uniamo al dolore e ricerca di giu- stizia" dei familiari; grazie alla loro "tenacia e determinazione al servizio della verità". Bene declassificazione atti, che Governo continua. Ma poi Meloni respinge con forza "gli attacchi ingiustificati a me e Governo".

Ma che cosa è accaduto in quel 2 agosto del 1980 ricordato con le cerimonie di oggi? La strage di Bologna è stato un attentato di matrice neofascista commesso di sabato alle 10:25 alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale. Nell'attentato rimasero uccise 85 persone e ne furono ferite oltre 200. Quegli ordigni furono messi in una sala d'aspetto di 2a classe dove cerano giovani, operai ed anziani. Un disegno stragista incapace di una logica anche se fanatica. Oggi la politica ancora si divide su quei fatti mentre gli scenari di guerra nel mondo richiederebbero attenzione, prudenza, ragionamento e non esternazioni populiste. - (PRIMAPRESS)