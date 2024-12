Attentato Magdeburgo, Mattarella solidarietà alla Germania. Viminale: “Attenzione ai lupi solitari”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Colle:con Germania contro il terrorismo "La Germania, unita all'Italia da indissolubili vincoli di amicizia e solidarietà, può contare sul nostro impegno contro il terrorismo e nel sostenere la libera e pacifica convivenza". Così il presidente Mattarella,nel messaggio inviato al presidente tedesco Steinmeier, dopo l'attentato a Magdeburgo. Mattarella esprime "orrore e unanime condanna". "L'Italia è vicina al popolo tedesco con sincera partecipazione". "Cordoglio" alle famiglie delle vittime e auguri di ristabilimento ai numerosi feriti.

Intanto si alza l'attenzione anche in Italia. Dal Viminale arriva l'attenzione a "lupi solitari". Riunione tra il ministro dell'Interno Piantedosi e i vertici delle forze di Polizia, alla luce dell'attentato a Magdeburgo. Massima attenzione al rischio di possibili gesti di emulazione. Vanno rafforzate le misure di prevenzione per le iniziative di piazza, in particolare quelle religiose, anche con dissuasori e presidi mobili. Accorgimenti di sicurezza anche nei centri medi e piccoli.Misure esclusivamente precauzionali,dato che al momento non ci sono allarmi specifici. - (PRIMAPRESS)