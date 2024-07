Amerigo Vespucci World Tour: l'approdo a Los Angels del veliero delle eccellenze dove brilla la 'Targa Oro' ASI

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES (USA) - La nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare Italiana, è arrivata nel porto a Los Angeles, dove farà tappa fino a lunedì 8 luglio, in occasione del giro del mondo iniziato nel 2023 e che finirà nel 2025. A bordo del Vespucci brilla, in questo viaggio, anche la 'Targa Oro' che contraddistingue i mezzi storici omologati dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

Nel porto americano, a fianco del Vespucci, è stato allestito il Villaggio Italia, una “Esposizione Mondiale itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane che offre ai visitatori un’esperienza unica alla scoperta della bellezza dell’Italia. Dalla tecnologia all’arte, dalla musica alla cultura, sono tante le anime del Made in Italy che vengono raccontate nel prestigioso contesto del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci. Per citarne alcune: l’opera “La David” dell’artista Jago, lo show delle Frecce Tricolori, gli spettacoli a cura dei musicisti dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, la proiezione dei migliori film italiani di successo internazionale selezionati dalla Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, uno spazio espositivo dedicato al design e uno per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Eataly è presente con il Ristorante Italia per dare spazio alle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Ogni giorno in programma show cooking che raccontano le produzioni e le tradizioni delle diverse regioni italiane, da Nord a Sud, contribuendo a rendere così unico e biodiverso il nostro patrimonio culturale. E alle ore 17 tutte le sere l’appuntamento è con l’”Aperitivo all’italiana”, per brindare alla ricchezza di sapori e tradizioni che caratterizzano la cucina italiana.

Dopo l'8 luglio, l'Amerigo Vespucci proseguirà la sua navigazione verso Tokyo (dal 25 al 30 agosto) e di Abu Dhabi, Doha e Jeddah (tra dicembre e gennaio).