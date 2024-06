G7 Puglia: oggi l’apertura a Borgo Egnazia alle 12,45. Prima sessione dedicata al MediOriente

(PRIMAPRESS) - BORGO Egnazia - Oggi l'apertura del G7 in Puglia. Si parte con l’accoglienza della premier Giorgia Meloni con la tradizionale foto di rito prevista alle 12:45. È subito dopo si passerà alla prima sessione dedicata al Medio Oriente. Su questo punto, dalla bozza circolata in anticipo, risulta che i leader del G7 chiederanno ad Hamas di accettare l'accordo di cessate il fuoco delineato dal presidente Usa Joe Biden e che ieri era stata anche illustrata nella conferenza stampa in Qatar tenuta dall'emiro Al Thani e dal Segretario di Stato USA Blinken. Nel documento gli alleati esorteranno Israele ad allentare l'escalation di una “offensiva militare su vasta scala” a Rafah, in linea con le indicazioni ordinate dalla Corte internazionale di Giustizia. “Esortiamo i Paesi che hanno influenza su Hamas” a contribuire per garantire che accetti un cessate il fuoco, dice la bozza di comunicato G7.

Nel pomeriggio alle 14:15 la terza sessione, prima con Zelensky, poi solo G7 sull'Ucraina: dalla bozza di dichiarazione i leader metteranno in guardia la Russia da minacce nucleari “irresponsabili”. A seguire, alle 16, gli incontri bilaterali: tra questi, un faccia a faccia Meloni-Modi e uno Meloni-Biden. Ma potrebbe esserci anche quello con il presidente francese Macron. Alle 17 evento su Partnership for global infrastructure and investment. Si chiuderà la giornata alle 18 con cerimonia delle bandiere, seguita dalla foto di gruppo. - (PRIMAPRESS)