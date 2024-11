Trasporto pubblico: il viceministro Rixi fissa tavolo per martedì 12 novembre per discussione rinnovo contratti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il viceministro dei Trasporti Rixi annuncia per martedì prossimo un tavolo per il rinnovo del contratto del Trasporto pubblico locale. Lo ha detto al termine dell'incontro con la delegazione dei sindacati oggi in sciopero."Martedì convocheremo anche i datori di lavoro, insieme al ministero delle Finanze e del Lavoro". I sindacati accolgono la proposta."Saremo soddisfatti quando il contratto si chiuderà,ma contiamo di discutere anche di risorse e regole per il settore" e "vigileremo su rispetto degli impegni". - (PRIMAPRESS)