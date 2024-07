Turismo: l'Italia segna un record di presenze e vola anche Hospitality, il salone internazionale dell'accoglienza a Riva del Garda

Alessandra Albarelli, DG Fieracongressi

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA - L'Italia fa il record di turisti per la stagione 2024 e i segnali arrivano anche dalla 49a edizione della fiera dell’hotellerie e della ristorazione, che si terrà a Riva del Garda dal 3 al 6 febbraio 2025. La rassegna sta già puntando ad un ampliamento della superficie espositiva per rispondere alla maggiore richiesta dei buyer esteri. Intanto per la fiera ha ottenuto la certificazione di manifestazione internazionale che la fa essere leader nel mercato dell'accoglienza e dell'ospitalità dedicata al settore Ho.Re.Ca.

Un fattore stimolante per le piccole e medie imprese che possono attingere ad incentivi e finanziamenti di Simest destinati in particolare alle micro, piccole e medie imprese che ammettono la partecipazione fino a tre eventi internazionali, anche in Paesi diversi, e prevedono l’agevolazione delle spese sostenute per l’area espositiva (dall’iscrizione all’allestimento), per il trasporto di materiali e prodotti esposti e per gli investimenti promozionali sostenuti per la manifestazione. Il settore Ho.Re.Ca. conta in Italia circa 330.000 pubblici esercizi e 1.400.000 occupati, pari al 6,1% della popolazione lavorativa, che rappresenta The People Industry, motore di ospitalità e ristorazione, al centro anche della prossima edizione di Hospitality. Un comparto che ha un ruolo fondamentale nell’economia del nostro Paese e costituisce un valore imprescindibile per il turismo, che vale il 13% del Pil nazionale. - (PRIMAPRESS)