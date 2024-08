Firenze: a Palazzo Strozzi la presentazione della mostra di Hellen Frankenthaler, interprete della corrente dei Color field painters

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Sarà presentata mercoledì 25 agosto prossimo la mostra della pittrice Hellen Frankenthaler che sarà esposta a Palazzo Strozzi di Firenze dal 27 settembre 2024 al 29 gennaio 2025. L'artista proviene da una famiglia ebraica, la figlia più giovane di Alfred Frankenthaler, giudice presso la Corte Suprema di New York.

Il suo è stato un contributo essenziale alla storia della pittura americana del dopoguerra. La sua opera, esposta per sei decenni, le ha permesso di abbracciare diverse egenerazioni di pittori astratti come Pollock. - (PRIMAPRESS)