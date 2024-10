Capitale italiana dell’Arte: il riconoscimento del ministero della Cultura alla siciliana Gibellina

(PRIMAPRESS) - ROMA - È la città trapanese di Gibellina, con il progetto Portami il futuro, la prima capitale italiana dell’arte contemporanea, il riconoscimento introdotto quest’anno per la prima volta dal Ministero della Cultura. La città ha vinto sulle altre quattro finaliste: Carrara, Gallarate, Pescara e Todi. Le finaliste sono state selezionate tra 23 città che si erano candidate. Alla cittadina simbolo del terremoto che devastò il Belice nel 1968 va adesso un milione di euro finanziati dal Ministero della Cultura per preparare i progetti presentati. La vincitrice è stata annunciata stamattina a Roma, nella sede del Ministero della Cultura, in Sala Spadolini, alla presenza del ministro Alessandro Giuli e del direttore generale Creatività Contemporanea Angelo Piero Cappello e della presidente della giuria Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

"Esprimo le mie più sincere congratulazioni a Gibellina, città insignita del titolo di ‘Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2026’. Un riconoscimento prestigioso che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo della comunità a partire dalla valorizzazione delle eccellenze culturali e creative che la caratterizzano, nonché un’occasione per dare ulteriore slancio al territorio, proiettandolo sempre più al centro del panorama internazionale. I miei complimenti anche alle altre città finaliste per le proposte elaborate, tutte di altissima qualità”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. - (PRIMAPRESS)