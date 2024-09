Autonomia: “Firma Day UIL”, una giornata di mobilitazione in Campania

Giovanni Sgambati al "firma day" delle scorse settimane

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il prossimo 11 settembre sarà il “Firma Day UIL”: una giornata di mobilitazione in cui allestiremo gazebo in tutte le principali piazze d’Italia e nei luoghi di lavoro e socialità, per continuare a raccogliere le vostre sottoscrizioni e per parlare con le persone. In Campania i banchetti saranno presenti in Piazza Dante a Napoli e e in tutti i capoluoghi delle province campane. «Non si ferma la nostra raccolta firme - spiega Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania - per chiedere il referendum contro l’autonomia differenziata. Siamo determinati e determinate a spendere le nostre migliori energie e risorse per fermare questa legge ingiusta che aggrava i divari nel nostro Paese». «Sulla piattaforma on line - ricorda ancora Sgambati - abbiamo superato le 500 mila sottoscrizioni. Un’enorme soddisfazione che però non fa venir meno il nostro impegno. Ci attende un’altra grande iniziativa. I nostri banchetti, infatti, sono anche luoghi di incontro e confronto con la nostra gente. Vogliamo spiegare in prima persona perché l’autonomia differenziata va abrogata. Si tratta di una riforma che mette a rischio la sanità gratuita e universale, l’unitarietà dell’insegnamento e il valore dei contratti collettivi nazionali». - (PRIMAPRESS)