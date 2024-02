Pesaro celebra il “compleanno” di Gioacchino Rossini con concerti e mostre nel cuore della città

(PRIMAPRESS) - PESARO - Al via il 18 febbraio il calendario per celebrare il compleanno del compositore Gioacchino Rossini nato nella città marchigiana il 29 febbraio 1792. Doppia la proposta: un percorso in città tra aneddoti e curiosità e una speciale visita guidata al Museo Nazionale Rossini. Si inizia Domenica 18 febbraio con le ‘Settimane Rossiniane’ - in una versione decisamente extra large per l’anno da Capitale della Cultura - che fino al 7 marzo offrono un calendario per festeggiare il ‘Buon Compleanno’ di Rossini. Sempre il 18, alle 11 l'appuntamento è a Casa Rossini con ‘A Carnevale ogni scherzo vale: Gioachino Rossini e le sue burle’, percorso in città a cura di Elena Bacchielli, tra aneddoti e luoghi che hanno ‘conosciuto’ il compositore, alla scoperta del volto rossiniano più ironico. Alle 16 il Museo Nazionale Rossini propone una speciale visita guidata che rientra nella rassegna“Capolavori in scena. Guida alle opere di Gioachino Rossini”, per approfondire i capolavori del genio di Pesaro. Protagonista, Semiramide, l’ultima opera lirica composta per le scene di un teatro italiano, rappresentata alla Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823. Con questo melodramma tragico in due atti, su libretto di Gaetano Rossi, tratto dalla Sémiramis di Voltaire, la fama di Rossini si diffuse in tutta Europa. La vicenda tragica della regina di Babilonia vide sul palcoscenico di Venezia Isabella Colbran, la cui voce e presenza scenica sono state esaltate dalla musica che il suo amato Gioachino ha scritto per lei. ‘ - (PRIMAPRESS)