Lugano: Alex Britti, D.K Herrel e Fantastic Negrito alla 34ª edizione di Blues to Bop

(PRIMAPRESS) - LUGANO - La 34ª edizione di Blues to Bop, la storica manifestazione dell'estate luganese che si svolgerà dal 18 al 21 luglio, vedrà sul palco della celebre località affacciata sull'omonimo lago, Alex Britti, Fantastic Negrito, D.K. Harrell, considerato l’erede di B.B. King, e tanti altri. Ma oltre al blues l’attesa è alle stelle anche per i concerti di Ludovico Einaudi, già sold out, e Alborosie & Shengen Clan. Ma la musica che avvolge la città ha preso forma già con il Lugano LongLake Festival, il Summer City Festival che dall’11 al 28 luglio si svolge in alcune delle più belle location con oltre 300 eventi per lo più gratuiti. - (PRIMAPRESS)