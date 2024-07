Roberto Abbado dirige a Pesaro l’orchestra giovanile europea SEYO 2024 nel concerto “Song for the Earth”

(PRIMAPRESS) - PESARO - La Capitale italiana della Cultura 2024 ospiterà il prossimo 20 luglio l’orchestra giovanile europea SEYO 2024, composta da 150 musicisti tra i 10 e i 18 anni in rappresentanza di 19 paesi da tutto il continente. A dirigerli sarà il maestro Roberto Abbado nell’emblematico concerto “Song for the Art” che verrà eseguito al Cantiere Rossini di Pesaro. Dopo Madrid, la città di Pesaro diventa il palcoscenico del Summer Camp 2024 del Sistema Europe Youth Orchestra facendo sue le parole che furono del maestro Claudio Abbado: «La musica è necessaria alla vita. Può cambiarla, migliorarla, e in alcuni casi può addirittura salvarla». E i 150 musicisti suoneranno un inno all’abbattimento delle barriere sociali e all’impegno verso il cambiamento climatico. Ma quale sarà il repertorio del concerto? Al Cantiere Rossini i brani spazieranno dal cuore della musica classica e sinfonica europea fino alla tradizione popolare sudamericana. A guidare il pubblico ci sarà la drammaturgia del critico musicale Guido Barbieri, scritta ad hoc per SEYO 2024, sempre sui temi della sostenibilità e della natura. Per valorizzare il lato green dell’evento, una parte della scenografia del concerto sarà realizzata con le bottiglie di plastica riciclate raccolte dagli studenti del Liceo musicale Marconi e l’Istituto alberghiero e per la ristorazione Santa Marta, in collaborazione con Marche MultiServizi, il progetto Magazzini Rossini del Rossini Opera Festival e la scenografa romana Alessandra Solimene. Tra gli ambassador di SEYO 2024 spicca il nome della celebre mezzosoprano americana Joyce DiDonato, attivista e da anni sostenitrice del progetto educativo di El Sistema, e in particolare della sua versione nazionale in Grecia dove il movimento si sta impegnando per portare musica, speranza e ispirazioni a migliaia di bambini, anche tra i rifugiati. Recentemente, Joyce ha messo in scena con grande successo a livello mondiale il suo spettacolo EDEN dedicato al legame tra musica, natura e ambiente. Anche sul podio saliranno, insieme al Maestro Abbado, due giovani direttrici d’orchestra sulla cresta dell’onda: l’italo-francese Charlotte Politi e la cipriota Kyriaki Kountouri. - (PRIMAPRESS)