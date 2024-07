Musica: il Pop Soul del romano-capoverdiano Yuman nel suo singolo “Sobrio” su Leave Music

(PRIMAPRESS) - ROMA - È un inno alla lentezza e all'assaporare i momenti di felicità sedimentandoli nell'anima quasi come un bagaglio da tirare fuori nei momenti di tristezza. Così si può riassumere Sobrio” il nuovo singolo di Yuman, in uscita per Leave Music con distribuzione ADA: un brano dalle avvolgenti sonorità pop soul, in cui Yuman esprime il desiderio di evadere da una realtà che spesso si rivela troppo frenetica e opprimente. Il protagonista della canzone desidera rifugiarsi in un sogno, dove tutto appare più sopportabile, la luce è perennemente accesa e ogni cosa perde la sua importanza assoluta. "Sobrio" cattura quei momenti in cui ci sentiamo sopraffatti dalla quotidianità e dall’ansia e crediamo che solo nella dolcezza del sogno possiamo trovare conforto e speranza. La produzione è curata da Nemesynth. Nato a Roma nel 1995, YUMAN porta nel cuore le sue origini italiane e capoverdiane. Il suo singolo d'esordio "Twelve" (2018) conquista emittenti come RTL 102.5, Radio Deejay e Radio Rai, scalando le playlist editoriali delle principali piattaforme di streaming. Nel 2019 escono il primo album, "Naked Thoughts", e il brano "Run", che lo proiettano oltre i confini italiani, con un tour in Germania e la partecipazione al Die Pierre M. Krause Show del network nazionale SWR3. Nel 2021 inaugura il suo percorso in italiano: vince Sanremo Giovani con "MILLE NOTTI", conquistando la partecipazione a Sanremo 2022 come Big, e pubblica l’EP QUI, che presenta con un ricco tour in Italia e all’estero. Il 7 giugno pubblica il singolo “Come l’aria”, seguito il 19 luglio da “Sobrio”. - (PRIMAPRESS)