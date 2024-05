Pesaro: dopo il Safari Kids delle scuole, oggi e domani partono le giornate trekking di WeNature

(PRIMAPRESS) - PESARO - La terza giornata di WeNature, il format di clima, ambiente ed escursioni outdoor in corso a Pesaro, organizzato dal Comune di Pesaro in collaborazione con Swarovski Optik, dopo le due giornate di laboratori naturalistici dedicati alle scuole primarie e secondarie con un safari alla scoperta degli animali presenti nel parco urbano di Miralfiore con gli zoologi Marco Altieri e Laurent Sonet e il talk a Piazza de Popolo sul Clima e il ruolo dei parchi naturali, si è spostato questa mattina a Fiorenzuola di Focara per le escursioni tra i sentieri del Monte Parco San Bartolo. Si parte alle 8 del mattino con la guida ambientalista Edoardo Gili per riconoscere le "voci" degli uccelli per arrivare alle 17 quando si parlerà dei dinosauri come progenitori degli uccelli. Protagonisti saranno i binocoli di Swarovski Optik che per l'occasione di questa edizione di WeNature ha presentato un binocolo pensato per i ragazzi. "Ergonomico, leggero, colorato, questo My Junior 7x28 - spiega Franco Cernigliaro, ceo dell'azienda austriaca di ottiche - si pone come un modello d'ingresso per robustezza e semplicità d'uso ad un costo accessibile per avvicinare aspiranti naturalisti". - (PRIMAPRESS)